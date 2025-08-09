‏حسم نيوكاسل يونايتد موقفه من مستقبل مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك، مؤكداً عدم السماح برحيله خلال الميركاتو الصيفي الحالي، رغم العرض الضخم من ليفربول بقيمة 110 ملايين جنيه إسترليني.

ووفقاً لصحيفة «تيليجراف»، أبلغ النادي اللاعب رسمياً بقرار البقاء، ما أثار غضبه، فيما شدد المدرب إيدي هاو على عدم الاعتماد عليه إلا بعد تقبّل القرار. ويملك إيزاك عقداً يمتد لثلاثة مواسم أخرى، مع عرض من الإدارة لتمديده وإضافة شرط جزائي للرحيل صيف 2026. ورغم استمرار بحث نيوكاسل عن مهاجم جديد بعد فشله في ضم إيكيتيكي وسيسكو، فإن هذا لن يغيّر موقفه من إيزاك، مع رغبة الإدارة في تهدئة الأجواء وإعادة دمجه بالفريق من دون فرض عقوبات عليه.

يذكر أن ألكسندر إيزاك كان هو الحديث الرئيسي والعنوان الأبرز في سوق الانتقالات الصيفية لهذا العام، عقب امتناع اللاعب عن الانضمام لتحضيرات نيوكاسل لانطلاق الموسم رغبة في الضغط على ناديه للموافقة على انتقاله إلى ليفربول، قبل أن يتراجع ويقرر الانتظام في التدريبات مجدداً إلا أن نيوكاسل مازال مصراً على عدم بيعه.

وكان السويدي إيزاك قد انتقل إلى نيوكاسل في موسم 2022 قادماً من ريال سوسيداد الإسباني بمبلغ قياسي تجاوز 72 مليون يورو، ونجح منذ ذلك الوقت في تقديم نفسه واحداً من أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي ونجح في تسجيل 62 هدفاً في 109 مباريات.