أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم (السبت)، تعاقده مع المهاجم السلوفيني بنجامين سيسكو، قادماً من صفوف لايبزيغ الألماني.

وأوضح النادي الإنجليزي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن سيسكو وقع عقداً مع الشياطين الحمر حتى عام 2030.

خلال الموسمين الماضيين، سجل سيسكو أكبر عدد من الأهداف بين اللاعبين تحت سن 23 عاماً في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وفي الموسم الماضي وحده، أحرز اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، 21 هدفاً وصنع 6 مع فريق لايبزيغ الألماني.

وعلى المستوى الدولي، شارك سيسكو في 41 مباراة مع منتخب سلوفينيا الأول وسجل 16 هدفاً منذ أن أصبح أصغر لاعب يشارك لأول مرة مع منتخب بلاده في عام 2021.