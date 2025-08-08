يعيش نادي برشلونة أزمة حقيقية على صعيد مركز حراسة المرمى، قبل انطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليغا».

ووفقاً لصحيفة «سبورت» الإسبانية، قد يضطر الفريق الكتالوني إلى خوض الجولة الافتتاحية من الدوري دون أي من حراس مرماه الأربعة، وذلك بسبب مجموعة من الظروف المتشابكة.

فحتى الآن، لم يتمكن النادي من تسجيل الحارس الجديد جوان غارسيا، وكذلك فويتشيك تشيزني بعدما جدد عقده، إضافة إلى خضوع تير شتيغن لجراحة في الظهر.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الحارس الرابع إيناكي بينيا بات قريباً من الانتقال إلى نادي كومو الإيطالي خلال الأيام القليلة القادمة، ما يعني أن الفريق الأول قد يخوض مباراته الأولى دون أي من حراسه المعتمدين.

ومن المتوقع أن يعتمد برشلونة على دييغو كوتشين، حارس مرمى الفريق الرديف، لحماية عرينه في مواجهة ريال مايوركا يوم 16 أغسطس الجاري، ضمن افتتاح مباريات الليغا، حال استمرار الأزمة الحالية.