شهدت المواجهة الودية التي جمعت ريال بيتيس الإسباني وكومو الإيطالي أحداثاً مؤسفة بعد تشابك اللاعبين بالأيدي والركل في اللقاء الذي أقيم في مدينة قادش جنوب إسبانيا.

وبدأت الاشتباكات العنيفة مع نهاية الشوط الأول من المباراة عندما قام بابلو فورنالس لاعب بيتيس بضرب ماكسيمو بيروني لاعب كومو بعد مشادة كلامية بينهما، ومن ثم تطور الأمر إلى تبادل اللكمات، ما تسبب في انفجار معركة كبيرة فقد فيها الجميع أعصابهم وقاموا بمطاردة بعضهم بعضاً، وتبادلوا اللكمات، ليدخل البدلاء وأعضاء الجهاز الفني للفريقين إلى الملعب لتهدئة الأوضاع وفك الاشتباكات بين اللاعبين.

وبعد دقائق من التوتر والتشنج، انتهى العراك وطرد الحكم كلاً من هيكتور بيليرين وبيروني من اللقاء الذي انتهى لمصلحة كومو الإيطالي بنتيجة 3/ 2، وأحرز أهداف كومو الثلاثة كل من: الحسن دياو (د: 4)، لوكاس دا كونها (د: 36)، إيفان أثون (د: 2+90)، فيما أحرز هدفي بيتيس كل من: إيسكو (د: 55)، جونيور فيربو (د: 62)، وبذلك اختتم كومو استعداداته لمواجهة برشلونة في كأس جوان غامبر، وذلك الأحد القادم الموافق العاشر من شهر أغسطس الجاري.

وقال لاعب وسط بيتيس سيرخي ألتيميرا: «نحن فريق يعشق المنافسة، ويريد كلا الفريقين الفوز، ولكن في النهاية هناك حدود لا يمكن تجاوزها في هذه المباريات، لقد ارتكبوا العديد من الأخطاء، وتسببوا في إيقاف المباراة طوال الوقت».