توفي فرانك ميل، نجم منتخب ألمانيا السابق وأحد أبطال كأس العالم 1990، عن عمر يناهز 67 عاماً، إثر تعرضه لمضاعفات ناتجة عن أزمة قلبية.





وكان ميل قد أصيب بنوبة قلبية في أواخر مايو الماضي، حيث تم نقله جواً إلى المستشفى وتمكن المسعفون من إنعاشه بعد توقفه عن التنفس لعدة دقائق، وسمح له الأطباء بالعودة إلى مسقط رأسه في إيسن بألمانيا لاستكمال فترة تعافيه.

لكن بعد صراع طويل استمر عشرة أسابيع، توفي فرانك ميل صباح اليوم (الثلاثاء)، كما أفادت صحيفة «بيلد» الألمانية.

وشارك فرانك ميل في 17 مباراة مع المنتخب الألماني، وتوج مع الفريق ببطولة كأس العالم 1990 في إيطاليا، إضافة إلى حصوله على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية 1988.