تدهورت العلاقة بين نادي برشلونة الإسباني وحارسه الألماني مارك أندريه تير شتيغن بشكل غير مسبوق.

وكان الحارس الألماني رفض الرحيل عن برشلونة خلال الصيف الحالي على عكس رغبة ناديه، رغم تراجع ترتيبه في حراسة المرمى إلى المركز الثالث، وقرر الخضوع لعملية جراحية في ظهره، سيغيب على إثرها لفترة طويلة.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن برشلونة وجد نفسه في موقف غير مسبوق في تعامله مع إصابة مارك أندريه تير شتيغن، حيث رفض الحارس التوقيع على نموذج الموافقة للنادي لإرسال تقرير الإصابة والجراحة إلى اللجنة الطبية لرابطة الليغا، المكلفة بتقييم شدة الإصابة.

وأضافت الصحيفة أنه في ظل هذا الوضع، ووفقاً للمدير الإداري، قرر برشلونة إحالة الأزمة إلى الشؤون القانونية لبدء إجراءات تأديبية على الفور، وقد يتعرض شتيغن لعقوبات داخلية من النادي.

وأوضحت أن رفض تير شتيغن التوقيع على هذا التقرير الطبي قد يترتب عليه عواقب مباشرة على النادي، بناءً على شدة إصابته. وإذا اعتُبر أن فترة التعافي قد تستغرق خمسة أشهر أو أكثر، فيمكن لنادي برشلونة استخدام 80% من راتب حارس المرمى لأغراض اللعب المالي النظيف، وبالتالي تأمين تسجيل خوان غارسيا مباشرة.

سيكون هذا الوضع مشابهاً لما حدث الصيف الماضي عندما تمكن النادي من تسجيل داني أولمو بعد أن أكدت اللجنة الطبية للنادي أن أندرياس كريستنسن يعاني من إصابة طويلة الأمد قد تمتد لأكثر من أربعة أشهر.