يسعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى تحصين نجمه الإسباني، رودريغو هيرنانديز، من أطماع نادي ريال مدريد، الذي يضع اللاعب ضمن أولوياته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو»، يجهز مجلس إدارة مانشستر سيتي عرضاً مغرياً لتمديد عقد رودريغو، في خطوة تهدف إلى منع انتقاله المحتمل إلى ريال مدريد بشكل نهائي.





وأوضحت الصحيفة أن مانشستر سيتي يعتزم تقديم العرض للاعب، الذي فاز أخيراً بجائزة الكرة الذهبية 2024، ما يجعله ثاني أعلى لاعب أجراً في تشكيلة الفريق، بعد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

حالياً، يتقاضى رودريغو 13.7 مليون يورو سنوياً منذ توقيعه على عقده الحالي في يوليو 2022، وفقاً للصحيفة الإسبانية.





ويرتبط رودريغو بعقد مع مانشستر سيتي يمتد حتى 30 يونيو 2027، وتُقدر قيمته السوقية بـ110 ملايين يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».