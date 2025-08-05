يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مطالبة بتعويضات بمليارات الجنيهات الإسترلينية من مجموعة من اللاعبين الحاليين والسابقين، بعد حكم محكمة العدل الأوروبية العام الماضي بعدم قانونية قواعده الخاصة بالانتقالات.

وأعلنت مؤسسة «العدالة للاعبين»، وهي مجموعة هولندية تضم مساعد مدرب منتخب إنجلترا السابق فرانكو بالديني في مجلس إدارتها، عزمها رفع دعوى قضائية جماعية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واتحادات كرة القدم في فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا والدنمارك.

تسعى منظمة العدالة للاعبين إلى الحصول على تعويضات نيابة عن اللاعبين الذين فقدوا دخلهم بسبب قواعد انتقالات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ 2002، وتقول المنظمة إن القضية القانونية ستشمل حوالى 100 ألف لاعب.

ويأتي طلب التعويض نتيجة لحكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في أكتوبر في القضية التي رفعها لاعب خط وسط تشيلسي وفرنسا السابق لاسانا ديارا، الذي رفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد رفض الهيئة الحاكمة العالمية إصدار شهادة انتقال دولية له للانضمام إلى نادي شارلروا البلجيكي في 2016، بعد أن تبين أنه انتهك عقده مع لوكوموتيف موسكو قبل عامين.

غرم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ديارا 10.5 مليون يورو وأوقفه عن ممارسة كرة القدم لمدة 15 شهراً لخرقه عقده، في حكم أيدته محكمة التحكيم الرياضي بعد الاستئناف، وبعد منعه من التسجيل في شارلروا، تلقّى «فيفا» دعوى مضادة من ديارا، حيث قضت محكمة العدل الأوروبية بعدم قانونية لوائحه المتعلقة بالانتقالات.