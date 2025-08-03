كشفت تقارير صادرة عن Front Office Sports أن اجتماعاً رفيع المستوى عُقد الأسبوع الماضي في فرنسا بين نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس، وشريكه في الأعمال مافريك كارتر، ووكيل أعمال النجم الصربي نيكولا يوكيتش، ميشكو رازنتوفيتش، دار حول خطة طموحة لإطلاق دوري كرة سلة دولي جديد بقيمة استثمارية تصل إلى خمسة مليارات دولار، في محاولة لمنافسة الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA).المشروع الذي يتولى كارتر قيادته، يهدف إلى تأسيس دوري عالمي يتألف من ستة فرق للرجال ومثلها للنساء، في صيغة تنقلية شبيهة بنظام بطولات «فورمولا1» و«ليف غولف»، بحيث يتنقل اللاعبون واللاعبات في جولات عبر ثماني مدن كبرى حول العالم. ومن أبرز ما يميز الدوري المقترح، منح اللاعبين حصصاً في ملكية الفرق، وهو ما تمنعه حالياً قوانين الـNBA بالنسبة للاعبين النشطين.الاجتماع أثار تكهنات واسعة بعد أن نشر رازنتوفيتش صورة للقاء على حسابه في «إنستغرام»، أرفقها بتعليق مبهم قال فيه: «صيف 2025 هو الوقت المثالي للتخطيط الكبير لخريف 2026»، ما فُهم منه أنه ربما يكون هناك تحالف بين جيمس ويوكيتش. غير أن مصادر مطلعة أكدت لـFront Office Sports أن الاجتماع لم يكن له علاقة بأي تحركات ضمن الـNBA.وكان كارتر قد بدأ منذ بداية العام في الترويج للمشروع، ووفقاً لتقرير من «بلومبيرغ» في يناير الماضي، فإنه يسعى لجمع تمويل بقيمة خمسة مليارات دولار. ومن بين الداعمين المحتملين للمشروع: الحكومة السنغافورية، صندوق الاستثمارات العامة السعودي، شركة SC Holdings، بنك UBS، إضافة إلى مستثمرين كبار من أمثال الشريك المؤسس لـSkype جيف برينتيس، والمدير التنفيذي السابق في «فيسبوك» غريدي بيرنيت.الدوري الجديد -خلافاً لدوري «Unrivaled» النسائي الذي يسمح بمشاركة مزدوجة إلى جانب الـWNBA- سيتطلب التفرغ الكامل من اللاعبين، ما يعني ضمنياً أن اللاعبين النشطين في الدوري الأمريكي سيُمنعون من المشاركة فيه، ما لم يتم تعديل القوانين الحالية.بالموازاة، تسير الـNBA في خططها التوسعية نحو أوروبا، حيث عقد مفوض الدوري آدم سيلفر ونائبه مارك تاتوم لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن، جرى خلاله بحث إمكانية إنشاء دوري أوروبي بالشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا). وكجزء من هذه الجهود، أعلنت الـNBA إقامة مباريات رسمية في الموسم القادم، تجمع فريقي أورلاندو ماجيك وممفيس غريزليز في برلين ولندن خلال يناير 2026.من جانبها، أبدت إدارة اليوروليغ تحفظاً كبيراً إزاء الخطط الأمريكية، إذ صرّح الرئيس التنفيذي لليوروليغ، بوليوس موتييوناس، لموقع The Athletic قائلاً: «لقد أوضحنا لهم، كما أوضحنا علناً، أننا لا نرى أن الدوري الجديد سيكون مفيداً للسوق».