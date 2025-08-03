كشفت تقارير أمريكية تفاصيل وصية نجم المصارعة الحرة الراحل هولك هوغان، الذي فارق الحياة في الرابع والعشرين من يوليو 2025 داخل منزله في مدينة كلير ووتر بولاية فلوريدا، عن عمر ناهز 71 عاماً، بعد معاناة مع مشكلات صحية في الظهر والعنق خضع على إثرها لجراحة دقيقة. وأفادت صحيفة «ذا تايمز» الأمريكية، نقلاً عن وكيله الإعلامي كريس فولو، أن الجراحة كانت «ناجحة»، نافياً حينها ما تردد حول دخوله في غيبوبة قبل وفاته بأسابيع.وفيما تداول محبوه وعشاق المصارعة كلمات الوداع والتأبين لأسطورة WWE، فإن ما خلفه رحيله من جدل عائلي بشأن الإرث لم يكن أقل صخباً من حياة الرجل داخل الحلبة. إذ أشارت شبكة TMZ الأمريكية إلى أن وصية هوغان لم تتضمن ابنته بروك هوغان ضمن المستفيدين من إرثه البالغ نحو 25 مليون دولار أمريكي، رغم تاريخها الفني ومحاولاتها المتكررة لمد الجسور مع والدها في الأعوام الأخيرة. وذكرت الشبكة أن بروك كانت قد طلبت بنفسها عام 2023 إزالتها من الوصية، تعبيراً عن فقدانها الثقة في المحيطين بوالدها، ولرغبتها في تجنب الدخول في نزاعات مالية محتملة عقب وفاته.وبحسب المصدر ذاتها، فإن بروك ستحصل فقط على مبلغ رمزي من وثيقة تأمين على الحياة أنشأها والدها، وهي تخطط لاستخدامه لتأمين مستقبل أبنائها التعليمي. وبدت بروك، في رسالة مؤثرة نشرتها على حسابها في «إنستغرام» بعد الوفاة، متصالحة مع القرار، وكتبت: «حين رحل عن هذا العالم، شعرت وكأن جزءاً من روحي غادر معه... أعلم أنه في سلام الآن، بعيداً عن الألم، في المكان الذي طالما تحدث عنه وكأنه أعظم بطولة سيفوز بها: لقاء الله».وأضافت في رسالتها أن علاقتهما مرت بمرحلة حساسة قبيل الوفاة، إذ قالت: «كان يتصل بي ليكشف عن أثقال في قلبه... عرضت أن أكون طوق نجاة له، وناشدته أن يعتني بنفسه، لكنه اختار طريقاً بدا أنه يؤلمه». واختتمت قائلة: «أعلم في قرارة نفسي أنني قدمت كل ما في وسعي. كان يدرك أنني أحببته بصدق، وأنني كنت سأخوض نيراناً لأجله. هذا وحده يمنحني راحة في قلبي».في مارس الماضي، كانت بروك قد فجّرت تصريحات مثيرة على حسابها الشخصي، أوضحت خلالها أن طفولتها كانت مليئة بما وصفته بـ«الإساءات اللفظية والعقلية الشديدة»، التي قالت إنها «تحولت أحياناً إلى عنف جسدي». واتهمت أطرافاً في عائلتها باستغلالها والتقليل من شأنها، وأضافت: «كنت أبحث عن عائلة طبيعية، لكن ذلك لم يتحقق قط».وفي سياق متصل، نقلت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن زوجة هوغان الحالية، سكاي ديلي، ستنال وفقاً لقوانين ولاية فلوريدا نسبة 30% من إرثه، سواء جرى تحديث الوصية أو لم يتم ذلك.وبحسب موقع «Celebrity Net Worth»، بلغت ثروة هوغان في عام وفاته نحو 25 مليون دولار، رغم أنه سبق أن امتلك ثروة أكبر قبل أن يخسر جزءاً منها في تسوية طلاقه من زوجته السابقة ليندا هوغان. وتضمنت ثروته تعويضاً ضخماً من موقع «Gawker» على خلفية نشر فيديو شخصي له، حصل بموجبه على تسوية مالية قدرها 31 مليون دولار بعد الضرائب، من أصل حكم قضائي ابتدائي بلغ 140 مليون دولار.ويُعد هوغان واحداً من أبرز أساطير المصارعة الحرة في التاريخ، إذ تُوج بست بطولات عالمية وترك بصمة لا تُنسى على حلبات WWE وقلوب الجماهير عبر العقود.