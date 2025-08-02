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أعلن الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، نجم توتنهام الإنجليزي، رحيله عن السبيرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال سون في تصريحات نقلها موقع ناديه: «لقد قررت مغادرة توتنهام هذا الصيف وقد ساعدني النادي في هذه القرار بكل احترام، رغم أنه الأصعب في مسيرتي».

وأضاف: «لدي ذكريات رائعة مع هذا النادي، لكنني أحتاج إلى بيئة جديدة لأدفع نفسي للأمام، أحتاج إلى القليل من التغيير، عشر سنوات هنا فترة طويلة».

وتابع: «جئت إلى شمال لندن شاباً في الثالثة والعشرين من عمري، وأترك هذا النادي رجلاً ناضجاً.. فخور جداً بما حققته، وأود أن أشكر جميع جماهير توتنهام على كل هذا الحب».

وختم: «آمل أن يكون الوداع في توقيت مناسب، وأن يكون هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ هذا القرار، آمل أن يتقبل الجميع ذلك ويحترموه».

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