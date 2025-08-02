قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الدوريات استبعاد ياسين شويكو، الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي، من الوجود في المنطقة الفنية لبقية مباريات النسخة الحالية من البطولة.ووفقاً لما نقلته شبكة ESPN الأمريكية، جاء القرار بعد حادثة أعقبت مواجهة إنتر ميامي أمام أطلس المكسيكي، التي أُقيمت الأربعاء الماضي على ملعب تشيس ستاديوم، إذ دخل شويكو إلى أرضية الملعب عقب صافرة النهاية، للتدخل وفضّ مشادة بين لاعبي الفريقين، ظهر خلالها ميسي.وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيام شويكو بدفع أحد لاعبي أطلس، مما دفع لجنة الانضباط في البطولة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه، شملت منعه من دخول المنطقة الفنية، إضافة إلى تغريم نادي إنتر ميامي مالياً، دون الإعلان عن قيمة العقوبة.وورد في بيان اللجنة: في أعقاب مباراة إنتر ميامي وأطلس يوم 30 يوليو، قام أحد أفراد بعثة النادي الأمريكي بتصرف غير لائق بدخوله منطقة غير مصرّح له الوجود فيها.وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي تطبيقاً للوائح بطولة كأس الدوريات لعام 2025، وأنه سيتم حرمان الشخص المعني من دخول المناطق الفنية في ما تبقى من مباريات البطولة الحالية.من جهته، علّق لاعب أطلس المدافع ماثيوس دوريا على الحادثة خلال مؤتمر صحفي، قائلاً إن تدخل الحارس الشخصي غير مبرر، خصوصاً أنه لا يمتلك الصلاحيات القانونية للتعامل مع اللاعبين داخل أرضية الملعب.وأضاف دوريا: تفهمنا أن وجوده يهدف لحماية ميسي من اقتراب الجماهير، لكن تدخله في شؤون المباراة ليس من صلاحيته. وتابع: الإدارة ستتولى الأمر، والأطراف المسؤولة عن البطولة شاهدت كل ما حدث وستتخذ ما تراه مناسباً.وكان إنتر ميامي قد انتصر على أطلس بنتيجة 2-1 في مباراة مثيرة ضمن دور المجموعات، وسجل هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، وسط احتفالات حماسية من ميسي الذي صنع الهدف.يُذكر أن رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم كانت قد شددت في وقت سابق من هذا العام على ضرورة تولّي الطواقم الأمنية الرسمية مسؤولية حماية اللاعبين، وهو ما أدى إلى تقييد وجود الحارس الشخصي لميسي، إذ سُمح له فقط بالبقاء في المناطق المخصصة خلف الكواليس، مثل غرف تبديل الملابس والمناطق الإعلامية.وتُقام بطولة كأس الدوريات سنوياً بمشاركة أندية من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتشهد اهتماماً جماهيرياً متزايداً في ظل مشاركة نجوم عالميين مثل ليونيل ميسي.