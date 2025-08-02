طالبت النيابة العامة بضاحية نانتير في العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة، بإحالة الدولي المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، إلى محكمة جنائية بتهمة اغتصاب شابة في 2023، وهو ما ينفيه اللاعب، وفقاً لمحاميته فاني كولان.

وذكرت النيابة في تأكيد لمعلومات نشرتها صحيفة «لو باريزيان»، إحالة القضية إلى قاضي التحقيق المسؤول بغرض إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية الإقليمية في أو-دو-سين. ويُترك الآن للقاضي المكلف بالتحقيق اتخاذ قراره في إطار أمر الإحالة القضائي.

وتم التحقيق مع حكيمي (26 عاماً) بتهمة الاغتصاب ووضعه تحت رقابة قضائية في مارس 2023، وذلك بعد أن اتهمته فتاة (24 عاماً) بالاعتداء عليها في منزله ببولوني-بيلانكور «أو-دو-سين».

وتوجّهت الشابة بداية في نهاية فبراير 2023 إلى مركز شرطة في فال-دو-مارن، حيث أبلغت عن تعرّضها للاغتصاب من دون تقديم شكوى رسمية.

وقالت إنها تعرفت على حكيمي في يناير 2023 على منصة إنستغرام، ثم ذهبت إلى منزله بعدما أقلتها سيارة خاصة مع سائق طلبها اللاعب، حسبما أفاد مصدر بالشرطة آنذاك.

ووصفت محامية حكيمي فاني كولان، طلبات النيابة العامة بأنها غير مفهومة وغير منطقية بالنظر إلى أدلة القضية.

وتابعت: «نبقى نحن وحكيمي محافظين على هدوئنا كما كنا عند بدء الإجراءات. وإذا تم المضي قُدماً في هذه الطلبات، فسنلجأ بالتأكيد إلى كل السبل القانونية للطعن».

ورغم تكتم الأجهزة الأمنية والقضائية في فرنسا عن هوية الفتاة، إلا إن وسائل الإعلام كشفت أنها شابة تبلغ من العمر 24 عاما وتقطن في منطقة فونتيناي سو بوا في مدينة فال دو مارن.

وقالت بعض الصحف الفرنسية إنها كانت سببا في طلاق حكيمي وزوجته، الممثلة الإسبانية من أصل تونسي هبة عبوك.

وأوضحت مصادر إخبارية أن الحادثة وقعت في الليلة الفاصلة بين السبت 25 والأحد 26 فبراير 2023، عندما كان أشرف حكيمي يتحادث عبر تطبيق إنستغرام مع الشابة التي تواعد معها عبر تلك المنصة.

وبعد حديث بين اللاعب المغربي والفتاة، توجهت الأخيرة إلى منزل اللاعب في بولون، مستقلةً سيارة أجرة «أوبر» طلبها لها لاعب باريس سان جيرمان.

وداخل منزل حكيمي، قالت الفتاة إنها تعرضت لمحاولة اغتصاب، لتتواصل بعد ذلك مع صديقتها عبر إرسال رسائل سريعة قبل أن تتخلص من قبضة لاعب سان جيرمان وتتوجه إلى مركز الشرطة في نوجينت سور مارن (فال دو مارن)، حيث أبلغت الضباط بتعرضها للاغتصاب من قِبل أشرف حكيمي.

وكان حكيمي وُلد في خيتافي، ولعب في الفئات العمرية لريال مدريد الإسباني قبل انتقاله إلى بوروسيا دورتموند الألماني 2018، وشارك في 73 مباراة.

انتقل لاحقاً إلى إنتر ميلان الإيطالي 2020، ومنه إلى باريس سان جيرمان 2021، وبات أحد نجوم الفريق المتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا 2025.

كما لعب دوراً بارزاً مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، الذي أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى نصف النهائي.