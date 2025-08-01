كشف مارسيلو كالفيس، مستشار نادي سانتوس البرازيلي، مصير نيمار دا سيلفا مع الفريق، بعد أزمته الأخيرة مع أحد مشجعي ناديه.

وكانت تقارير صحفية، أكدت أخيراً، أن نيمار قد ينضم إلى مارسيليا الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد واقعة شجاره مع أحد مشجعي النادي، عقب الخسارة أمام إنترناسيونال بنتيجة 2-1، في إطار منافسات الدوري البرازيلي، الأسبوع الماضي.

وقال كالفيس لـ«عكاظ»: «ليس صحيحاً أن نيمار يفكر في مغادرة سانتوس، إنه سعيد بتواجده في الفريق».

وأضاف: «أزمة نيمار مع أحد مشجعي النادي انتهت، واللاعب مرتبط بعقد معنا حتى ديسمبر القادم، الآن نضع تركيزنا على المباراة القادمة ضد يوفينتود».

يذكر أن نيمار هدد بالرحيل عن سانتوس ضمن رسالة مطولة نشرها عبر حسابه على موقع «إنستغرام» بسبب إهانة مشجع له، حيث كتب: «جئت إلى نادي سانتوس لأحاول مساعدته بأفضل طريقة ممكنة، داخل الملعب وخارجه، وفي اليوم الذي ترى فيه الجماهير أنني لم أعد قادراً على المساعدة أو أنني أضر بالنادي بأي شكل من الأشكال، سأكون أول من يجمع أغراضه ويرحل».

وانضم نيمار إلى سانتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد إنهاء عقده مع الهلال السعودي.