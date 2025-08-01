رفض نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عرضاً تاريخياً من ليفربول لضم مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقاً لصحيفة «آس» الإسبانية - نقلاً عن تقارير بريطانية - فقد رفض نيوكاسل عرضاً من ليفربول بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني (138 مليون يورو) لضم ألكسندر إيزاك.

وأضافت أن نيوكاسل يُقدّر لاعبه بـ170 مليون يورو.

عرض ليفربول كان سيجعل إيزاك ثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، حال موافقة نيوكاسل، إذ يتصدر فلوريان فيرتز المُنضم إلى ليفربول هذا الصيف قادماً من باير ليفركوزن الألماني، قائمة الأغلى بـ125 مليون يورو.

وكان إيزاك قد انضم إلى نيوكاسل في صيف 2022 قادماً من ريال سوسيداد الإسباني، مقابل 70 مليون يورو، وقدم مستوى مميزاً الموسم الماضي، حيث سجل 27 هدفاً وقدم 6 تمريرات حاسمة خلال الـ42 مباراة في مختلف المسابقات.