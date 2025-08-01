أعلن سفين أولريتش، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني، وفاة نجله «لين» عن عمر 6 سنوات.

وفي بيان نشره أولريتش مع زوجته ليزا عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، قالا: «ببالغ الحزن والأسى، نود أن نعلن اليوم أن ابننا لين قد توفي منذ بضعة أسابيع بعد معاناة طويلة من مرض شديد».

وأضاف البيان: «كان اتخاذ قرار نشر هذا الخبر علناً أمراً في غاية الصعوبة، ولكنه خطوة مهمة بالنسبة لنا كعائلة من أجل توضيح الوضع في محيطنا وأمام العامة، مع ابنتنا، نسعى الآن للعودة تدريجياً إلى الحياة، خطوة بخطوة».

وتابع: «نود أن نعبر عن شكرنا الخاص لعائلاتنا وأصدقائنا، ولنادي بايرن ميونخ على ما قدموه من خصوصية ودعم كبيرين في الأشهر الماضية. هذا الدعم يعني لنا الكثير».

وختم البيان قائلاً: «نرجو من الجمهور ووسائل الإعلام احترام خصوصيتنا، والامتناع عن طرح أي استفسارات إضافية».

ولم يكشف أولريتش عن طبيعة المرض الذي كان يعاني منه لين، لكن هذا المرض كان السبب وراء غياب حارس مرمى بايرن ميونخ المتكرر عن المباريات في الموسم الماضي.

وبسبب مرض ابنه، كان أولريتش قد فكر أخيراً في إنهاء مسيرته الكروية، لكن بعد وفاته تراجع عن هذا القرار، وقبل أيام قليلة، جدد عقده مع بايرن ميونخ لمدة عام، في خطوة نحو تجاوز هذه المحنة الصعبة.