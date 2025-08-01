أعلن نادي غلطة سراي عن التفاصيل المالية الكاملة لصفقة التعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، القادم من نابولي الإيطالي، في صفقة قياسية.

وجاء في بيان النادي: «سيدفع غلطة سراي مبلغ 75 مليون يورو لنادي نابولي مقابل الحصول على خدمات أوسيمين، الذي وقع على عقد يمتد لأربع سنوات، بالإضافة إلى منح النادي الإيطالي نسبة 10% من قيمة أي بيع مستقبلي للاعب».

وأضاف البيان: «سيحصل أوسيمين بموجب العقد على راتب سنوي قدره 15 مليون يورو، إلى جانب مكافأة ولاء تبلغ مليون يورو، وحقوق صوره تقدر بـ5 ملايين يورو».

وبهذه الصفقة، بات أوسيمين صاحب أغلى انتقال في تاريخ الكرة التركية، محطماً الرقم السابق المسجل باسم المغربي يوسف النصيري، الذي انتقل من إشبيلية إلى فنربخشة الصيف الماضي مقابل 19.5 مليون يورو.

وكان أوسيمين قد لعب الموسم الماضي مع غلطة سراي على سبيل الإعارة من نابولي، وقدم أداءً لافتاً، حيث خاض 41 مباراة سجل خلالها 37 هدفاً وصنع 8 أهداف.