أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم (الخميس)، رحيل مديره الرياضي تشيكي بيغريستين، بعد 13 عاماً، قضاها داخل جدران النادي السماوي.

وكان بيغريستين أعلن في أكتوبر 2024 أنه سيغادر السيتي، ليتولى هعجو فيانا المنصب بدوام كامل هذا الصيف، وقد حان الوقت الآن لخروجه من النادي رسمياً، بحسب البيان الصادر.

وسيتم الاحتفال بإنجازاته الكبيرة خلال فترة وجوده في ملعب الاتحاد من خلال عدد من الفعاليات تكريماً له في ديربي مانشستر.

يذكر أن بيغريستين انضم إلى مانشستر سيتي عام 2012، وكان له دور رئيسي في فترة حافلة بالألقاب، حيث حقق السماوي 21 لقباً خلال فترة وجوده، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز سبع مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس العالم للأندية مرة واحدة، وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة.