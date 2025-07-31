أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي اليوم (الخميس) عودة الغابوني بيير أوباميانغ إلى صفوفه بعد عام واحد من رحيله.

وكان أوباميانغ غادر القادسية منتصف الشهر الجاري بعد الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي.

وقال النادي الفرنسي في بيان: «يفخر نادي أولمبيك مارسيليا بالإعلان عن تعاقده مع أوباميانغ، حيث وقّع المهاجم الغابوني الدولي عقداً بعد ظهر اليوم».

وأضاف: «بعد موسم قضاه في الدوري السعودي، سجل خلاله 21 هدفاً في 36 مباراة، عاد اللاعب الغابوني الدولي إلى مارسيليا».

وختم: «في السادسة والثلاثين من عمره، لا يزال يمتلك الحماس اللازم لإشعال حماس الملاعب، وفوق كل ذلك، لديه رغبة عارمة في اللعب، والشعور بالإثارة، وبذل قصارى جهده».