تنفّس اللاعب البرازيلي لوكاس باكيتا، نجم وست هام يونايتد، الصعداء بعد أن تمت تبرئته من تهم التورط في المراهنات على مباريات الدوري الإنجليزي، لينجو من شبح الإيقاف مدى الحياة.

وأصدر النادي اللندني بياناً قال فيه: «يؤكد نادي وست هام يونايتد أن لجنة تنظيمية مستقلة قد برأت لوكاس باكيتا من تهم سوء السلوك التي وُجهت إليه من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، المتعلقة بانتهاكه المزعوم للمادة «E5» من لوائح الاتحاد، لقد ساند النادي اللاعب منذ اليوم الأول في هذه العملية الطويلة والشاقة».

من جهته، قال باكيتا: «منذ بداية التحقيق، أكّدتُ براءتي من هذه الاتهامات الخطيرة، لا يمكنني التحدث كثيراً الآن، لكنني ممتن لله، ومتشوق للعودة إلى اللعب بابتسامة على وجهي».

وتابع: «أشكر زوجتي التي كانت إلى جانبي طوال هذه الفترة، ونادي وست هام يونايتد، والجماهير التي لم تتخلَّ عن دعمها لي، وكذلك عائلتي وأصدقائي وفريقي القانوني، شكراً لكم جميعاً على وقوفكم إلى جانبي».