حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موعد ومكان إقامة قرعة دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخباً.

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، ستُجرى قرعة مونديال 2026 في 5 ديسمبر القادم في لاس فيغاس، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وضمن 13 منتخباً مشاركته في مونديال 2026 حتى الآن، تتصدرها منتخبات الدول المضيفة (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك)، إضافة إلى اليابان، إيران، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، الأردن، أستراليا، الأرجنتين، البرازيل، الإكوادور، ونيوزيلندا.

ويحمل منتخب الأرجنتين لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم (2022)، بعد أن تفوق على نظيره الفرنسي في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية 4-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.