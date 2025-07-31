نُقل الإسباني كارليس بيريز، لاعب برشلونة السابق، إلى المستشفى إثر تعرضه لعضة كلب، بحسب ما أوردته صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وأضافت الصحيفة أن بيريز، الذي يلعب حالياً مع فريق أريس سالونيكا اليوناني على سبيل الإعارة من سيلتا فيغو، خضع لستّ غرز طبية، وقد يحتاج إلى إجراء عملية جراحية لاحقاً.

ورغم أن حالته لا تُعد خطيرة، إلا أن عودته إلى الملاعب غير متوقعة في الوقت القريب، إذ يخضع حالياً لمتابعة طبية دقيقة لتقييم تطورات إصابته خلال الأيام القادمة.

ووفقاً للتقارير، فقد كان بيريز يتنزه مع كلبه عندما حاول فض اشتباك مع كلب آخر، ليتعرض للعض أثناء ذلك.

وكان انضمام بيريز إلى الدوري اليوناني الممتاز بمثابة فرصة جديدة لإنعاش مسيرته، بعد موسم متذبذب مع سيلتا فيغو خاض خلاله 27 مباراة وسجل ثلاثة أهداف. إلا أن هذا الحادث خارج الملعب قد يعطّل خططه في الفترة القادمة.