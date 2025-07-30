أعلن برشلونة الإسباني، الأربعاء، توقيع عقد شراكة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال النادي الإسباني في بيان: «يعلن نادي برشلونة لكرة القدم وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية عن شراكة إستراتيجية مدتها أربع سنوات بهدف تعزيز كرة القدم وثقافة الرياضة والسلام، وتُجسّد هذه الاتفاقية التزاماً مشتركاً بتعزيز التنمية الرياضية المتعددة في الكونغو، وفي إطار هذا التعاون، سيساهم النادي في إثراء تدريب الرياضيين الشباب في البلاد».

وأضاف: «سيُنشئ النادي من خلال منظومة أكاديميات برشلونة برنامجاً للأنشطة الرياضية يشمل معسكرات وورش عمل، مُوجهاً لأطفال المنطقة، ليشمل تنميةً مُمنهجةً وشاملةً في عدة تخصصات رئيسية: كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، كرة الصالات، والهوكي، إضافة إلى ذلك، سيُطوّر مركز برشلونة للابتكار (BIHUB) برامج مُخصصة للبالغين، تُتيح مسارات تدريبية للمدربين تُنمّي المواهب وتُوسّع آفاق معارفهم، وفقاً لمنهجية برشلونة، في المواضيع التالية: التدريب التقني المُتقدم، هيكلة الرياضات حسب الفئات العمرية، تكامل العلوم الرياضية، والتنظيم المُشترك للفعاليات والورشات الرياضية».

وكجزء من الاتفاقية بين برشلونة والكونغو الديمقراطية، سترتدي جميع الفرق المحترفة للنادي شعار «الكونغو قلب أفريقيا» على ظهر قمصانها التدريبية للمواسم الأربعة القادمة، حتى 2028-2029».

ستكون الاتفاقية حاضرة أيضاً في ملعب برشلونة المستقبلي - بحسب البيان - إذ من المتوقع افتتاح «بيت جمهورية الكونغو الديمقراطية» في مرافق سبوتيفاي الجديدة في كامب نو، وسيكون «بيت جمهورية الكونغو الديمقراطية» معرضاً لإظهار التنوع الثقافي والتقاليد الرياضية لجمهورية الكونغو، بهدف تعزيز العلاقات، إذ صُمم المعرض لاستقطاب ملايين الزوار ومشجعي «البلوغرانا» حول العالم، وسيسلط الضوء على ثراء وتنوع التراث الثقافي والرياضي الكونغولي.

ولم يكشف برشلونة عن القيمة المالية للصفقة، لكن صحيفة «موندو ديبورتيفو»، أكدت أنها ستنعش خزينة النادي بنحو 44 مليون يورو.