حصد فلوريان فيرتز، مهاجم ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه «الودية»، ضد يوكوهاما، اليوم (الأربعاء)، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وسجل فيرتز هدفاً في فوز ليفربول على يوكوهاما بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب «نيسان».

ومنحت الشركة الراعية الوافد الجديد في صفوف ليفربول مبلغ مليون ين ياباني (6.7 ألف دولار تقريباً)، بعد فوزه بجائزة رجل المباراة.

وانضم فيرتز إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من باير ليفركوزن مقابل 125 مليون يورو، كأغلى صفقة شراء في تاريخ الريدز.