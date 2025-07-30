عاد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، إلى دائرة اهتمامات الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإنه على الرغم من تقدم ليفاندوفسكي في العمر (36 عاماً)، إلا أنه لا يزال يتمتع بسمعة دولية قوية، وأفضل دليل على ذلك هو اهتمام العديد من أندية الدوري السعودي بالتعاقد معه، إذ استطلعت آراء محيطه لمعرفة ما إذا كان على استعداد للرحيل هذا الصيف.

لدى المهاجم البولندي عام آخر في عقده مع نادي برشلونة، ووفقاً لما يقوله أقرب المقربين منه للصحيفة الإسبانية، فإنه لا ينوي المغادرة، إذ يشعر بالسعادة في البلوغرانا، كما أن هو وعائلته مستقرون جداً في حياتهم اليومية في برشلونة، علاوة على ذلك، يدعم موسمه الأخير استمراره على الرغم من تقدمه في العمر، بعدما سجل 42 هدفاً.

ومع ذلك، هناك عدة عوامل تُقلق النادي الكتالوني بسبب القدرة المالية لأندية الدوري السعودي على إغراء النجم البولندي، فقد يُعرض عليه عقد يمتد لثلاث أو أربع سنوات في دوري روشن، مع راتب يفوق بكثير راتبه مع برشلونة، خصوصاً مع اعتنائه بلياقته البدنية، مثل كريستيانو رونالدو الذي جدد عقده أخيراً مع النصر رغم بلوغه سن الـ40.

وأوضحت الصحيفة أن الدوري السعودي يتطور بسرعة، وكان أحدث نجم انتقل إليه هو جواو فيليكس من تشيلسي، إذ انضم إلى النصر، أمس (الثلاثاء)، بجانب تواجد العديد من الأساطير والنجوم، مثل: كريستيانو رونالدو، بنزيما، كانتي، ماني، كوليبالي، محرز، بروزوفيتش، فابينيو، كاراسكو، فينالدوم، ثيو هيرنانديز، روبن نيفيز، كيسي، ريتيغي، وبونو.

ولفتت الصحيفة إلى أن البولندي قد يُغير رأيه إذا قُدّم له عرض مغرٍ يُجبره على إعادة النظر في حياته المهنية والشخصية كلاعب في نادي برشلونة، كما لن يتردد برشلونة في بيعه إذا عُرض عليه مبلغ مالي جيد، على الرغم من أهمية اللاعب على المستوى الفردي.