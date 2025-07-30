أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم (الأربعاء)، تعاقده مع الكولومبي لويس دياز، قادماً من صفوف ليفربول الإنجليزي.

وقال النادي الألماني في بيان: «تعاقد بايرن ميونخ مع الدولي الكولومبي لويس دياز قادماً من ليفربول، حيث وقّع المهاجم عقداً حتى 30 يونيو 2029، وسيرتدي الرقم 14 مع بطل الدوري الألماني».

ولم يكشف بايرن ميونخ عن القيمة المالية لصفقة لويس دياز، لكن تقارير صحفية أكدت أنها كلفت خزينة النادي البافاري 65.5 مليون جنيه إسترليني.

من جانبه، قال يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ: «نجحنا في التعاقد مع لويس دياز، أحد أفضل لاعبي الجناح الأيسر في الدوري الإنجليزي الممتاز، عملنا معاً لإتمام هذه الصفقة بنجاح، ويسعدنا انضمام لاعب دولي رفيع المستوى سيُعطي فريقنا زخماً كبيراً، وسيُثري الدوري الألماني».

وختم دريسن: «نود أن نشكر ليفربول على مفاوضاته العادلة والجادة دائماً».