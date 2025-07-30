يصل النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، إلى تركيا اليوم (الأربعاء)، لإتمام انتقاله إلى غلطة سراي، بعد مفاوضات معقدة وشائكة.

وكتب فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة «سكاي سبورتس»، عبر حسابه على منصة «إكس»: «سيصل فيكتور أوسيمين إلى إسطنبول اليوم الأربعاء للانضمام إلى غلطة سراي».

وأضاف: «تم تحديد موعد الرحلة بعد توقيع جميع الوثائق، وسيحصل نابولي على 40 مليون يورو الآن، و35 مليون يورو في 2026، بالإضافة إلى نسبة من البيع المستقبلي».

وختم الصحفي الموثوق: «سيخضع أوسيمين للفحص الطبي يوم الخميس بعد وصوله إلى إسطنبول، وقد تم الانتهاء من كل شيء».

وكان أوسيمين قد لعب الموسم الماضي في صفوف غلطة سراي معارًا من نابولي، حيث قدّم أداءً استثنائيًا، إذ شارك في 41 مباراة، سجل خلالها 37 هدفًا، وقدم 8 تمريرات حاسمة.