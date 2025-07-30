أعلن نادي ريال مدريد، وصيف الدوري الإسباني لكرة القدم، انتقال لاعب الوسط ماريو مارتن إلى صفوف خيتافي، وذلك على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2026، ضمن فترة الانتقالات الصيفية الجارية.وأوضح النادي في بيان رسمي أن الاتفاق مع خيتافي يقضي بإعارة اللاعب لموسم واحد، في خطوة تأتي ضمن التحركات الجارية لإعادة هيكلة صفوف الفريق الأول وفريق «كاستيا».ويُعد ماريو مارتن، البالغ من العمر 21 عامًا، ثامن لاعب يغادر ريال مدريد خلال صيف 2025، بعد أن قضى الموسم الماضي معارا إلى بلد الوليد، حيث شارك في 30 مباراة قدّم خلالها أداء لافتا جذب اهتمام عدد من الأندية.وسبق مارتن في قائمة المغادرين كل من ألفارو رودريغيز المنتقل إلى إلتشي، ولوكا مودريتش الذي انضم إلى ميلان بعد نهاية مشواره الطويل مع النادي، إلى جانب خيسوس فاييخو المنتقل إلى ألباسيتي، ولوكاس فاسكيز الذي غادر بعد انتهاء عقده.كما شملت القائمة المغربي يوسف لخديم المنتقل إلى ديبورتيفو ألافيس، وفيكتور مونيوث المنتقل إلى أوساسونا، وتشيما أندريس الذي انضم إلى شتوتغارت الألماني.في المقابل، عزز ريال مدريد صفوفه بالتعاقد مع أربعة لاعبين جدد، هم المدافع الإسباني دين هويسين من بورنموث مقابل 62.5 مليون يورو، وألفارو كاريراس من بنفيكا مقابل 50 مليون يورو، بالإضافة إلى الجناح الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو من ريفر بليت في صفقة بلغت 45 مليون يورو، إلى جانب الظهير الإنجليزي ترنت ألكسندر-أرنولد، الذي انضم في صفقة انتقال حر، مقابل 10 ملايين يورو كتعويض لصالح ليفربول.ويواصل ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز سياسة قائمة على ضخ عناصر جديدة مع تحرير عدد من الأسماء، تمهيدا لانطلاقة الموسم الجديد الذي يسعى فيه الفريق الملكي لمصالحة جماهيره بعد موسم مخيب.