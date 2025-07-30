أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، تعاقده مع المدافع المغربي آدم آزنو لمدة أربعة مواسم قادما من بايرن ميونيخ الألماني.

وذكر إيفرتون في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي أن المدافع الشاب سيكون مع فريق كرة القدم بالنادي حتى صيف العام 2029، وأن قدومه للنادي سيكون حلا ناجعا لمركز الظهير الأيسر في تشكيلة الفريق لما يتميز به من إمكانيات كبيرة ظهر بها مع نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني الموسم الماضي.

ويعد آزنو البالغ من العمر 19 عاما أحد اللاعبين الموهوبين في صفوف المنتخب المغربي الأول، وهو رابع لاعب ينضم إلى إيفرتون في الصيف الحالي بعد لاعب الوسط الأرجنتيني كارلوس من فلامنغو البرازيلي، والمهاجم الفرنسي ثييرنو باري من فياريال الإسباني وحارس المرمى الإيرلندي مارك ترافرز من بورنموث.