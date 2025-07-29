أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم (الثلاثاء)، تعاقده مع حارس المرمى جيمس ترافورد، قادماً من صفوف بيرنلي.

وأوضح النادي الإنجليزي في بيان، أن ترافورد (22 عاماً) وقّع على عقد يمتد لخمس سنوات حتى يونيو 2030، ليعود بذلك إلى ملعب الاتحاد بعد أن قضى قرابة ثمانية أعوام ضمن أكاديمية السيتي قبل انتقاله إلى بيرنلي في 2023.

خلال موسميه مع بيرنلي، أثبت ترافورد نفسه كأحد أكثر الحراس الواعدين في أوروبا، ونال إشادة واسعة بعد مستواه اللافت في موسمه الأول تحت قيادة قائد السيتي السابق فينسنت كومباني.

ورغم أن ذلك الموسم انتهى بهبوط الفريق إلى التشامبيونشيب، إلا أن سمعة ترافورد بقيت تتصاعد، خصوصاً في الموسم التالي (2024-2025) تحت قيادة المدرب سكوت باركر، الذي خلف كومباني، بحسب موقع مانشستر سيتي.

تأتي عودة ترافورد، وسط شكوك حول مستقبل الحارس البرازيلي إيدرسون مع مانشستر سيتي، في ظل اهتمام غلطة سراي التركي بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحسب تقارير صحفية.