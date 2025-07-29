كشف فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة «سكاي سبورتس»، حقيقة تقديم النصر عرضاً لنادي تشيلسي لضم ظهيره الأيسر الإسباني مارك كوكوريلا.

وأوضح خبير الانتقالات عبر حسابه على منصة «إكس»، أن إدارة «العالمي» لم تتقدم بعرض حتى الآن لضم كوكوريلا، مشيراً إلى أن تشيلسي يرغب في تمديد عقد الظهير الإسباني باعتباره لاعباً أساسياً في تشكيلة الفريق.

ويرتبط كوكوريلا بعقد مع تشيلسي حتى 2028، وتقدر قيمته السوقية بـ35 مليون يورو بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

يذكر أن النصر أعلن اليوم (الثلاثاء) تعاقده مع البرتغالي جواو فيليكس، قادماً من صفوف تشيلسي.

ووقّع الجناح الدولي فيليكس على عقد انضمامه لصفوف النصر لمدة موسمين حتى 2027. ولعب جواو فيليكس لأندية برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وبنفيكا البرتغالي، وتشيلسي الإنجليزي.