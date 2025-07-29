أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم (الثلاثاء)، منح النجم الفرنسي كيليان مبابي القميص رقم 10، بدءاً من الموسم القادم.

وكان مبابي، الذي انضم إلى ريال مدريد الصيف الماضي قادماً من باريس سان جيرمان في صفقة مجانية، قد ارتدى القميص رقم 9 في موسمه الأول مع الفريق الملكي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد على منصة «إكس» صورة لقميص مبابي بالرقم 10، بدلاً من 9.

ويُعد رقم «10» قميص العظماء في ريال مدريد، إذ ارتداه العديد من الأساطير، أبرزهم لويس فيغو وآخرهم لوكا مودريتش.

وخاض النجم الفرنسي 59 مباراة بقميص ريال مدريد في الموسم الماضي (2024-2025)، سجل خلالها 44 هدفاً وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ويُرتبط كيليان مبابي بعقد مع ريال مدريد حتى 2029، وتُقدر قيمته السوقية بـ180 مليون يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».