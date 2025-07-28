أكد تقرير صحفي، أن نادي ريال مدريد الإسباني، يدرس بيع نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن فينيسيوس يرغب في رفع راتبه من 15 مليون يورو سنوياً إلى 23 مليون يورو بزيادة قدرها 8 ملايين، لتمديد عقده الذي ينتهي في 2027، وهو ما ترفضه إدارة ناديه.

وأضافت أن ريال مدريد لا يستبعد بيع النجم البرازيلي في حال تلقيه عرضاً كبيراً ويعود ذلك إلى استحالة دفع أي شخص قيمة الشرط الجزائي البالغة مليار يورو.

وتابعت أن الأسابيع القليلة القادمة قد تكون حاسمة في أي تحدٍّ قد يخوضه فينيسيوس ضد ريال مدريد.

كانت تقارير صحفية، أكدت خلال الأيام الماضية، أن الأهلي يجهز عرضاً قياسياً للتعاقد مع فينيسيوس جونيور من ريال مدريد.