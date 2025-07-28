تعرض حارس مرمى فاسكو دا غاما، ليو غارديم، للطرد في وقت متأخر من مواجهة إنترناسيونال في الدوري البرازيلي لإهدار الوقت، ما كلف فريقه غالياً، إذ استقبل هدفاً في الوقت المحتسب بدل الضائع لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.وجلس غارديم، الذي تلقى بطاقة صفراء في وقت سابق من الشوط الثاني أيضاً بسبب تعطيل اللعب أمام المرمى، بعد خروج الكرة لركلة مرمى وأشهر حكم اللقاء له البطاقة الصفراء الثانية متجاهلاً إشارة اللاعب إلى بطنه، وهو ما قد يشير إلى الإصابة.ولم يتأثر الحكم فلافيو رودريغيز دي سوزا باحتجاج لاعبي فريق فاسكو، طبقاً لرويترز.وعوقب فاسكو دا غاما عندما سجل إنترناسيونال صاحب الأرض هدف التعادل، ليهدر فاسكو فرصة فوزه على ملعب بورتو أليغري إثر تعادل في وقت متأخر للمرة الثانية توالياً.ووضع تعادل أمس (الأحد) فاسكو في المركز 16 متقدماً بفارق الأهداف فقط عن مراكز الهبوط الأربعة، بعد أن حقق 4 انتصارات في 15 مباراة في الدوري حتى الآن.