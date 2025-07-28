وافقت رابطة الدوري الإسباني رسمياً على اعتماد تقنية تحكيمية جديدة تُعرف باسم «FVS» بدءاً من موسم 2025-2026، وفقاً لتقارير صحيفة «كوبيه».وتمثل التقنية بديلاً منخفض التكلفة لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، وتهدف لتعزيز دور المدربين في القرارات التحكيمية.وبحسب النظام الجديد، يُسمح لكل مدرب بطلب مراجعة لقطتين خلال المباراة، وإذا ثبتت صحة الاعتراض يحتفظ بحق الطلب مرة أخرى. ويقوم الحكم بمراجعة اللقطة مباشرة بعد طلب المدرب، ما يمنح الأطقم الفنية تأثيراً مباشراً في لحظات التحكيم المثيرة للجدل.تأتي هذه الخطوة ضمن جهود رابطة الليغا لتطوير أدوات التحكيم وجعل العملية أكثر شفافية وتفاعلاً مع الأندية، مع تقليل التكاليف المرتفعة لتقنية الـVAR التقليدية.