في الوقت الذي يغيب فيه منتخب إنجلترا للرجال عن منصات التتويج منذ 59 عاماً، تواصل سيدات إنجلترا تألقهن، متربعات على عرش كرة القدم الأوروبية.

وتُوِّج منتخب إنجلترا للسيدات بلقب كأس أمم أوروبا 2025 (يورو السيدات) للمرة الثانية على التوالي، بعد تفوقه على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في المباراة النهائية التي أقيمت أمس (الأحد).





وكان المنتخب الإنجليزي للسيدات توج بلقبه الأول في البطولة عام 2022، بعد فوزه على ألمانيا 2-1 في النهائي، واقترب من إحراز لقب كأس العالم 2023 للسيدات، لكنه خسر أمام إسبانيا بهدف دون رد في النهائي.

ويُعد انتصار الأمس بمثابة رد اعتبار لهزيمة نهائي المونديال، وكذلك انتقاماً لمنتخب الرجال الذي خسر نهائي يورو 2024 أمام إسبانيا بنتيجة 2-1.