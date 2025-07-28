في خطوة مفاجئة، أعلن كريستيان توتي، نجل أسطورة روما وكرة القدم الإيطالية فرانشيسكو توتي، اعتزاله كرة القدم في عمر الـ19.

«ابن الوز عوام» مثل شعبي شهير، يعني أن الابن يرث صفات ومهارات أبيه، وغالباً ما يكون بارعاً في نفس المجال الذي يبرع فيه والده، لكن ذلك لا ينطبق على نجل الأسطورة الإيطالية.

وقال نجل توتي لصحيفة «لا نوفا» الإيطالية: «لا أستطيع قول أي شيء، لكنني أؤكد أنني سأعتزل، لن ألعب كرة القدم بعد الآن».

وبحسب صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت»، فإن كريستيان لن يتبعد عن كرة القدم بعد اعتزاله، حيث يربتط بعقد مع «مدرسة توتي لكرة القدم»، التي أسسها والده ويديرها عمه ريكاردو، الشقيق الأكبر لفرانشيسكو. ويعمل مع المدير العام كلاوديو دوليس لاكتشاف المواهب الكروية الشابة.

آخر تجارب نجل توتي في ملاعب كرة القدم، كانت مع نادي أولبيا في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي.