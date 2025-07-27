اعترف لوتشانو سباليتي أن قرار إقالته من تدريب منتخب إيطاليا الشهر الماضي، حول حياته إلى كابوس.

وكان الاتحاد الإيطالي قد أقال سباليتي من تدريب «الأزوري» بعد الهزيمة المُذلة أمام النرويج 3-0 في مستهل تصفيات كأس العالم 2026.

وقال سباليتي في تصريحات لصحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية: «هذا الشعور لا يزول أبدا، يمنعني من النوم ليلا، يؤثر عليّ في كل مكان، لأنه يعود دائما إلى ذهني، أحيانا، أشعر أنني سعيد، ولكن بعد فترة، تعود تلك الفكرة إلى ذهني».

وأضاف: «لم أتمكن من جعل اللاعبين يفهمون أنني أحبهم، عندما عُرضت عليّ قيادة المنتخب الوطني، لم أغمض عيني لمدة يومين، الجرح سيظل مؤلما حتى بعد أن يشفى تماما. كرة القدم دمرت حياتي».

وختم: «كنت أحب كرة القدم أكثر من نفسي، ضحيت بأحبائي من أجلها، خطئي كان في البداية أنني أصررت كثيرا على شعور الانتماء والهوية. طلبت منهم أن يرددوا النشيد الوطني، طلبت منهم أن يطلقوا صيحة قبل كل تمرين. كنت أرغب في تحفيز ذلك الفخر الذي شعرت به، لكن كان ذلك كثيرا».