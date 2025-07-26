أعرب الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب فريق أرسنال الإنجليزي عن سعادته الغامرة بالتعاقد مع المهاجم السويدي، فيكتور غيوكيريس، قادماً من سبورتنغ لشبونة، بعد أن وقع عقداً بلغ نحو 63.5 مليون يورو، بخلاف الحوافز الإضافية ولمدة 5 سنوات.وتحدث أرتيتا للموقع الرسمي لنادي أرسنال قائلاً: «نحن سعداء بالترحيب بغيوكيريس في نادينا.. أداؤه واستمراريته مميزان، وإسهاماته التهديفية تتحدث عن نفسها، وفيكتور لديه الكثير من الصفات والمقومات الفنية، فهو سريع وقوي في الهجوم، مع سجل تهديفي مذهل على مستوى النادي والمنتخب، ويمتاز بقدرة عالية على تحويل الفرص إلى أهداف، كما أن تحركاته ذكية داخل منطقة الجزاء، ما يجعله تهديداً مستمراً للمنافسين، ونشعر بإثارة بالغة بانضمام فيكتور لفريقنا، ونتطلع حقاً لبدء العمل معه.. نحن نرحب به وبعائلته في أرسنال».يذكر أن الدولي السويدي تمكن من تحقيق لقبين (دوري وكأس) مع الفريق البرتغالي، كما أحرز 6 أهداف في دوري أبطال أوروبا، ورغم أنه شارك مع 3 فرق إنجليزية من قبل وهي برايتون وسوانسي سيتي وكوفنتري سيتي، إلا إنه لم يخض أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لتأتي إليه الفرصة الآن بعد تعاقده مع أرسنال الذي سيرتدي معه القميص رقم 14 وهو الرقم الذي كان يحمله الأسطورة الفرنسي تيري هنري، خلال مسيرته مع أرسنال.من جهته أكد غيوكيريس أنه رغم تمكنه من تسجيل 97 هدفاً مع سبورتنغ لشبونة خلال الموسمين الماضيين، إلا أنه لا يستطيع الانتظار لتجربة شعور الفرحة بهز الشباك بشعار أرسنال.