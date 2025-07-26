أعلن نادي أرسنال الإنكليزي تعاقده رسمياً مع المهاجم السويدي فيكتور غيوكيريس قادماً من سبورتينغ لشبونة، في صفقة تصل قيمتها إلى 73.5 مليون يورو، تشمل 63.5 مليون دفعة ثابتة و10 ملايين حوافز.ووقّع غيوكيريس (27 عاماً) عقداً مع «المدفعجيّة» لخمس سنوات، وسيلتحق بالفريق في جولة آسيا التحضيرية.وكان اللاعب قد ضغط للرحيل بعد غيابه عن تدريبات سبورتينغ. فيما كان النادي اللندني أيضاً قد وضع عينه على بنيامين سيسكو سابقاً، قبل أن يتحوّل لغيوكيريس، الذي سجل 97 هدفاً في 102 مباراة مع سبورتينغ، بينها 54 هدفاً في الموسم الأخير.