أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني رحيل لاعبه الأرجنتيني رودريغو دي بول إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وكتب حساب النادي الإسباني على منصة «إكس»: «غادر رودريغو دي بول أتلتيكو مدريد لبدء تجربة جديدة في إنتر ميامي».

وأضاف: «نتمنى لك الأفضل في هذا التحدي المهني الجديد، رودريغو».

ويعد رودريغو دي بول أحد الأصدقاء المٌقربين للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي.

يذكر أن رابطة الدوري الأمريكي، أعلنت أمس (الجمعة)، إيقاف ثنائي إنتر ميامي ليونيل ميسي وجوردي ألبا، لمدة مباراة واحدة.

وجاء قرار الرابطة الأمريكية، بسبب غياب الثنائي عن مباراة «كل النجوم» التي جمعت نجوم الدوري الأمريكي ضد نجوم الدوري المكسيكي، منذ أيام.