أكد تقرير صحفي أن الفرنسي جول كوندي وافق على تمديد عقده مع نادي برشلونة الإسباني.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد مع كوندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بطلب من المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن كوندي، الذي يرتبط بعقد حتى عام 2027، وافق على تمديد عقده مع النادي الكتالوني لثلاث سنوات إضافية.

وأضافت الصحيفة أنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة للإعلان عن تجديد عقد اللاعب، وقد يتم الإعلان عنه رسمياً خلال الجولة الآسيوية.

وأكد كوندي، الذي رفض عدة عروض للبقاء في نادي برشلونة، التزامه بالمشروع الذي بدأه المدرب هانز فليك في النادي الكتالوني، حيث كان اللاعب الأكثر مشاركة في الفريق حتى تعرض لإصابة في أوتار الركبة، مما أبعده عن الملاعب في الفترة الأخيرة من الموسم الماضي.