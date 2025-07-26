غادر فريق برشلونة إلى اليابان بعد أن أعلن النادي بأنه توصل إلى حل مع الشركة المنظمة، وأن الفريق سيلعب مباراته أمام فيسيل كوبي الياباني في موعدها المحدد.وجاء بيان برشلونة كالتالي: «أعلن نادي برشلونة أن فريق كرة القدم الأول في طريقه إلى اليابان لبدء جولة آسيا 2025. يأتي ذلك بعد أن حل النادي والمنظم المشكلات التي دفعت برشلونة قبل يومين إلى تعليق المباراة ضد فيسيل كوبي، والتي عادت الآن إلى جدول المباريات (27 يوليو)، وبعد انتهاء الجزء الأول من الجولة، ستنتقل المجموعة إلى كوريا الجنوبية لخوض مباراتين ضد نادي سيول (31 يوليو) ونادي دايجو (4 أغسطس)».وكان نادي برشلونة الإسباني قد كشف بأن الشركة المنظمة لجولة الفريق الآسيوية أخلّت بالتزاماتها التعاقدية. جاء ذلك في بيان رسمي أصدره عبر موقعه الرسمي في منصة «x»، حيث أكد تعليق مشاركته في المباراة الودية المقررة الأحد "القادم" ضد فريق فيسيل كوبي الياباني، بسبب انتهاكات الجهة المنظمة للقاء، وأن الفريق لن يغادر إلى اليابان.وكانت بعثة الفريق قد غادرت بالفعل إلى اليابان مساء أمس (الجمعة) وتم اختيار 30 لاعباً للجولة الآسيوية بعد أن تدرب الفريق لمدة أسبوع ونصف في برشلونة تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك، ويتقدم القائمة اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد والذي أنضم حديثاً لصفوف الفريق.وسبق أن لعب برشلونة 18 مباراة في اليابان ما بين رسمية وودية، وتعد مباراة فيسيل كوبي هي المباراة الـ 19 للفريق الكتالوني في اليابان، وهي المواجهة الثالثة بين الفريقين حيث فاز برشلونة في المواجهتين السابقتين بذات النتيجة 2/ 0.