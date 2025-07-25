أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مجدداً دعوته للحوار مع الجهات الشرعية التي تضع رفاهية اللاعبين في صميم أولوياتها، مشدداً على استعداده للمضي قدماً مع من يريدون حقاً الأفضل لكرة القدم. جاء ذلك في بيان مطوّل أصدره الاتحاد، أعلن فيه عن مجموعة من الإجراءات الملموسة التي تهدف إلى دعم اللاعبين وحمايتهم، عقب مشاورات أجراها مع عدد من نقابات اللاعبين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة يوم السبت 12 يوليو 2025، في ظل إخفاق محاولاته السابقة لإشراك الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) في حوار بنّاء بعيداً عن الأجواء العدائية.وأشار «فيفا» إلى أن هذه الخطوات جاءت بعد فترة طويلة من الجهود غير المثمرة لجذب «فيفبرو» إلى طاولة الحوار، متهماً قيادته باتباع نهج تصادمي ومتضارب، يبتعد عن مبدأ حماية اللاعبين ويركز – بحسب البيان – على معارك علاقات عامة مفتعلة تهدف إلى حماية مصالح ومواقع شخصية داخل المنظمة، لا أكثر. وأعرب الاتحاد عن خيبة أمله الشديدة من ردود فعل قيادة فيفبرو، معتبرًا أن اللاعبين يستحقون تمثيلًا أفضل ومقاربة أكثر نضجًا.من بين الإجراءات التي أعلنها «فيف لحماية الرفاه الجسدي والنفسي للاعبين حول العالم، فرض حد أدنى إلزامي للراحة بين المباريات لا يقل عن 72 ساعة، وتحديد إجازة موسمية إلزامية لا تقل عن 21 يومًا في نهاية كل موسم، بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار ظروف السفر – خصوصًا الرحلات الطويلة العابرة للقارات – والظروف المناخية عند وضع روزنامة المباريات الدولية. كما تضمنت الإجراءات تمثيل اللاعبين ونقاباتهم في اللجان الدائمة لدى»فيفا«وفي محكمة فيفا الكروية، مع إمكانية مشاركتهم في اجتماعات مجلس فيفا عند مناقشة قضايا اللاعبين، إلى جانب إنشاء لجنة استشارية عالمية مفتوحة من ممثلي اللاعبين، والسعي لإصلاحات إضافية في نظام الانتقالات واللوائح ذات الصلة، بما في ذلك التعويض عن التدريب وتجربة اللاعبين الشباب.كما شملت المبادرات دعم تطوير كرة القدم النسائية، والتعاون في إبرام اتفاقيات جماعية لتحسين ظروف اللاعبين، وضمان دفع الرواتب في وقتها، وتوسعة صندوق فيفا لدعم اللاعبين المحترفين، إلى جانب وضع برامج تدريبية وتعليمية للشباب والمحترفين، وتعزيز الحماية في قضايا المساواة ومكافحة التمييز والتحرش.وأكد الاتحاد أن هذه التدابير تتجاوز ما كانت»فيفبرو«»تدّعي«أنها تطالب به، مشيراً إلى أن رد المنظمة لم يكن موضع ترحيب بل اتخذ شكل هجمات شخصية لا تعكس روح التعاون، وتدل – بحسب»فيفا«– على أن قيادة فيفبرو تهتم أكثر بالصراعات الداخلية وصورتها الإعلامية من اهتمامها الحقيقي باللاعبين.وشدّد»فيفا«على أن»فيفبرو«رفضت مرارًا الانخراط بشكل بنّاء في هذه المساعي، واختارت بدلًا من ذلك إطلاق انتقادات صاخبة تستهدف العناوين الصحفية بدل تحقيق مكاسب واقعية للاعبين. وأشار إلى مجموعة من التدابير التي اتخذها مؤخرًا لتحسين أوضاع اللاعبين، من بينها: السماح بخمسة تبديلات في المباريات، وإدخال بدائل مؤقتة في حالات الارتجاج، واعتماد بروتوكولات للعودة الآمنة بعد إصابات الرأس، وإنشاء نموذج توزيع جديد للفرق واللاعبين في كأس العالم للسيدات 2023، وتوحيد ظروف البطولة بين كأس العالم للرجال والسيدات، وضمان حد أدنى من المكافآت لجميع اللاعبات المشاركات، ونشر لوائح لحماية حقوق الأمومة للاعبات، وتأسيس صندوق دعم اللاعبين بمساهمات تفوق 16 مليون دولار، وتضمين تمثيل اللاعبين في هياكل الحوكمة المحلية، وتفعيل إجراءات مكافحة العنصرية، إلى جانب إطلاق خدمة لحماية اللاعبين من الإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتشكيل لجنة»صوت اللاعب«ضمن مبادرة الوقوف العالمي ضد العنصرية.وفيما يتعلق بمسألة الحوكمة والشفافية التي تثيرها»فيفبرو«، تساءل»فيفا«عن مدى التزام المنظمة بنفس المعايير التي تطالب بها، داعيًا إياها إلى نشر نظامها الأساسي وتقاريرها المالية السنوية بشفافية، بما في ذلك مصادر تمويلها، وحقوق الملكية الفكرية المتعلقة باللاعبين الذين تزعم تمثيلهم، إضافة إلى قائمة الأعضاء الأفراد الذين تقول إنها تمثلهم.وأكد الاتحاد أن التزامه بوضع اللاعبين في قلب مستقبل كرة القدم ليس مجرد شعارات، بل يتم ترجمته بإصلاحات وتشريعات فعلية. ودعا»فيفا«كل من يمثل اللاعبين تمثيلًا حقيقيًا إلى الانخراط في حوار شفاف وبنّاء، بعيدًا عن الهجمات الإعلامية، على أن يكون ذلك بعد توقف «فيفبرو» عن ما وصفه بـ«الابتزاز» وسحب شكاواها، ونشر بياناتها الأساسية والمالية الكاملة.وختم «فيفا» بيانه بالتأكيد على أن كرة القدم تحتاج إلى الوحدة لا الانقسام، وأن اللاعبين بحاجة إلى الأفعال لا الشعارات، مشيراً إلى عزمه على التقدم إلى الأمام مع أولئك الذين يريدون الخير الحقيقي لكرة القدم، ومخاطبا «فيفبرو» بالقول: «الأمر متروك لكم للإجابة على هذه الدعوة».