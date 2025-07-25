أعلنت رابطة الدوري الأمريكي، اليوم (الجمعة)، إيقاف ثنائي إنتر ميامي ليونيل ميسي وجوردي ألبا، لمدة مباراة واحدة.

وجاء قرار الرابطة الأمريكية، بسبب غياب الثنائي عن مباراة «كل النجوم» التي جمعت نجوم الدوري الأمريكي ضد نجوم الدوري المكسيكي، منذ أيام.

وقالت الرابطة في بيان: «لن يكون المدافع جوردي ألبا والمهاجم ليونيل ميسي متاحين لمباراة النادي في الجولة 27 ضد إف سي سينسيناتي مساء السبت؛ بسبب غيابهما عن مباراة كل النجوم».

وأضاف البيان: «وفقاً لقواعد الدوري، فإن أي لاعب لا يشارك في مباراة كل النجوم دون موافقة مسبقة من الدوري لن يكون مؤهلاً للمشاركة في المباراة التالية».

من جانبه، قال مفوض الدوري الأمريكي، دون جاربر: «أعلم أن ليونيل ميسي يعشق هذا الدوري، لا أعتقد أن هناك لاعباً، أو أي شخص، قدم للدوري الأمريكي أكثر مما قدمه ميسي، أتفهم تماماً هذا الأمر، وأُعجب بالتزامه تجاه إنتر ميامي، وأحترم قراره».

وأوضح: «للأسف، لدينا سياسة راسخة بشأن المشاركة في مباراة كل النجوم، واضطررنا لتطبيقها، مع ذلك، سنراجع السياسة بعناية في المستقبل».