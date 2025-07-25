أكد تقرير صحفي، أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة السابق، عرض خدماته على الاتحاد الهندي لكرة القدم، لتدريب منتخب الهند الأول.

وبحسب صحيفة «India Today»، فإن تشافي تقدم بطلب لتولي منصب المدير الفني الجديد للمنتخب الهندي بعد رحيل مانولو ماركيز عن المنصب.

وأضافت أن طلب تشافي أصاب أعضاء اللجنة الفنية لاتحاد كرة القدم الهندي بالصدمة والذهول، نظراً لقيمته الكبيرة في عالم التدريب.

وتابعت أن الاتحاد الهندي استبعد إمكانية التعاقد مع تشافي هيرنانديز، بسبب التكلفة المالية المرتفعة.

ويرغب تشافي في العودة إلى التدريب في أقرب من وقت ممكن، بعد نحو عام كامل من إقالته من تدريب برشلونة، ويٌقال إنه يستهدف مشروعاً طموحاً، لكنه لم يتلق عرضاً مناسباً حتى الآن.