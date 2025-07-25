أعلن نادي يونايتد الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإماراتي، اليوم (الجمعة)، تعاقده مع الإيطالي أندريا بيرلو لتدريب الفريق، الموسم القادم.

وقال النادي الإماراتي في بيان: «يسعد نادي يونايتد أن يعلن رسمياً عن تعيين أندريا بيرلو مدرباً جديداً للفريق الأول».

وأضاف البيان: «بيرلو، الفائز بكأس العالم عام 2006، وأحد أبرز لاعبي خط الوسط في جيله، يتمتع برؤية كروية فريدة وخبرة تدريبية قيّمة اكتسبها من تجاربه مع يوفنتوس وسامبدوريا، ويمثل انضمامه فصلاً جديداً ومثيراً لنادي يونايتد، ويعكس طموح النادي المتنامي في المشهد الكروي الإماراتي».

وتابع: «وصل بيرلو بالفعل إلى دبي، وسيبدأ العمل مع الفريق في الأيام القادمة مع بدء الاستعدادات للموسم الجديد».

من جانبه قال رئيس النادي إيلي سيبانو: «نفخر بانضمام أندريا إلى عائلة نادي يونايتد، فهو يُجسّد قيم وطموحات نادينا، ونؤمن بأنه سيكون ركيزةً أساسيةً في الارتقاء بنا إلى آفاقٍ جديدة».