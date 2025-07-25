أعلن نادي برشلونة الإسباني عن خضوع حارسه الألماني مارك تير شتيجن لعملية جراحية جديدة مطلع الأسبوع القادم؛ لحل مشكلات أسفل الظهر التي يعاني منها، فيما أكد اللاعب أنه سيعود بعد 3 أشهر لتمثيل الفريق الكتالوني.وذكر الألماني مارك تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، أنه سيخضع لعملية جراحية خلال الأيام القادمة وسيغيب لمدة 3 أشهر فقط، ليتأكد بهذا بقاؤه ضمن صفوف النادي الكتالوني، وتعد هذه هي العملية الجراحية الرابعة التي يخضع لها الحارس الألماني.وكتب شتيجن عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «أرتدي ألوان وقميص برشلونة بفخر كبير، سواءً داخل الملعب أو خارجه، في لحظات النجاح والأوقات الصعبة.. واليوم صعب عليّ أنا شخصياً، وأشعر أنني في حالة بدنية ورياضية جيدة جداً، رغم أنني لا أزال أعاني بعض الألم.. وبعد مناقشات مكثفة مع الفريق الطبي للنادي وخبراء خارجيين، فإن أسرع وأسلم طريقة للتعافي التام هي جراحة الظهر، وبعد آخر عملية جراحية لي في الظهر، عدت للملعب بعد 66 يوماً.. وهذه المرة، يعتقد الأطباء أن حوالى 3 أشهر ستكون ضرورية، كإجراء احترازي لتجنب أي مخاطر».وواصل شتيجن: «أشعر بألم شديد، لعدم قدرتي على دعم الفريق خلال هذه الفترة.. ولحسن الحظ، عملية إعادة التأهيل سهلة، والطريق للعودة واضح.. سأبقيكم على إطلاع دائم بخصوص مستجدات التعافي، وأشكركم من أعماق قلبي على وقوفكم الدائم بجانبي.. لا تقلقوا، سأعود».ورغم أن الحارس الألماني قد أكد أن فترة غيابه 3 أشهر إلا أن ناديه يرى أن فترة الغياب قد تمتد إلى 4-5 أشهر، علماً بأنه إذا كان فترة غيابه 3 أشهر فإن برشلونة لن يستطيع تسجيل لاعب بدلاً عنه، فيما لو زادت الفترة عن 4 أشهر فيحق للنادي تسجيل لاعب آخر.