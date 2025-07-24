في صباح صادم لعشاق المصارعة حول العالم، توفي اليوم نجم المصارعة العالمي هالك هوجان (الاسم الحقيقي: تيري جين بوليا) عن عمر يناهز 71 عاماً، إثر سكتة قلبية مفاجئة داخل منزله في كلير ووتر بولاية فلوريدا.

فرق الإسعاف والطوارئ هرعت إلى منزل أسطورة المصارعة، لكنها لم تتمكن من إنعاشه، ليُعلن عن وفاته رسمياً صباح اليوم (الخميس)، 24 يوليو 2025.





وأبلغت الشرطة موقع WFLA التابع لشركة Nexstar أنه تم استدعاء ضباط إلى المنزل حيث تعرض هوجان، لسكتة قلبية قبل الساعة العاشرة صباحًا بقليل. ونُقل إلى مستشفى مورتون بلانت، حيث أُعلنت وفاته.





وأكد مدير أعمال هوجان وفاة أسطورة المصارعة لقناة NBC التابعة لشبكة لوس أنجلوس. كما أصدرت WWE بيانًا يوم الخميس، قالت فيه إنها «تشعر بالحزن لوفاة هالك هوجان، عضو قاعة المشاهير في WWE».وأضاف البيان: «كان هوجان أحد أشهر الشخصيات في ثقافة البوب، وساهم في وصول WWE إلى الشهرة العالمية في الثمانينيات، WWE تُقدّم تعازيها لعائلة هوجان وأصدقائه ومُعجبيه».

هوجان، الذي يُعد من أساطير الـWWE وأيقونة ثقافة البوب في الثمانينات والتسعينات، كان قد أجرى عدة عمليات في العمود الفقري والرقبة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن وفاته جاءت دون إنذار مسبق، بحسب ما أفادت به أسرته لوسائل الإعلام.



