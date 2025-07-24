أعلن نادي نيوكاسل يونايتد، اليوم (الخميس)، استبعاد مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك من جولته الآسيوية، بسبب الإصابة.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن إيزاك يعاني من إصابة طفيفة في الفخذ تمنعه من السفر رفقة الفريق.

ويستعد الماكبايس للسفر إلى سنغافورة، إذ سيواجه أرسنال يوم الأحد ضمن استعداداته للموسم الجديد، ثم سيسافر إلى كوريا الجنوبية لمواجهة فريق نجوم الدوري الكوري الجنوبي، وتوتنهام هوتسبير.

وكانت شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، أكدت الأسبوع الماضي أن إيزاك منفتح على الانتقال إلى الهلال، وقد أعطى الضوء الأخضر لزعيم آسيا، والمفاوضات جارية بشأن محاولة إتمام الصفقة.

وانضم إيزاك إلى نيوكاسل عام 2022 قادماً من ريال سوسيداد الإسباني مقابل 70 مليون يورو.

وتألق المهاجم السويدي بقميص الماكبايس الموسم الماضي، إذ سجل 27 هدفاً وقدم 6 تمريرات حاسمة في 42 مباراة في جميع المسابقات.